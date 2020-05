Literaturpreis: Autorinnen mit Gütesiegel

Überrascht haben sie aber die positiven Reaktionen auf das Buch. „Ich habe mir erwartet, dass es skandalöser wahrgenommen wird. Ich habe mir viel herausgenommen und den Literaturbetrieb kritisiert“, sagt Klemm. Außerdem hat in der Geschichte eine ältere Frau eine Beziehung zu einem jüngeren Mann, was nach wie vor ein Tabu in der Gesellschaft sei. „In Wahrheit ist da auch nur die Misogynie der Gesellschaft dahinter. So untypische Liebesbeziehungen sind eigentlich sehr verbreitet, aber eben keine Liebesgeschichten, wie es die Gesellschaft gerne hätte“, so die Autorin.

„Hippocampus“ ist übrigens der lateinische Name für Seepferdchen. „Da sind es die Männchen, die Schwangerschaft und Geburt übernehmen, weil sie eine Bauchtasche dafür haben. Ich finde, das ist eine schöne Analogie: mit Bauchtasche geht’s plötzlich.“

Die Corona-Krise bedeutete für beide Autorinnen viel Umorganisation. „Aber die Ausstellung im Kinderbuchhaus hat wieder offen“, sagt Habinger.

Klemm hat bereits alle Termine in den Herbst verschoben. „Und Hippocampus kommt auf die Theaterbühne. Das freut mich besonders.“