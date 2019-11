Abenteuerlustige, lebensfrohe Girls & witzige Tierheld_innen

Starke Mädchen und Frauen

Leonie Schlager gewann mit „Leporella“ den diesjährigen Illustrationspreis. Schon der Name des Werks ist Programm oder Statement. Weibliche Sicht auf die Welt. Um schon (ganz) jungen Mädchen Vorbilder abseits von Klischees zu geben, schuf die Illustratorin, mutige Frauen und Mädchen. Abenteuerlustig, stark, selbstbewusst, sich in ihrem Element wohl fühlend, strahlen sie volle Lebensfreude aus.

Bei der Präsentation ihrer Arbeit erinnerte die junge Künstlerin an den Helden der Oper Don Giovanni, der in einer Szene ein Leporello seiner weiblichen Eroberungen präsentiert. Sie, die ansonsten am liebsten im Team mit anderen Frauen Figuren in Animationsfilmen zum Leben erweckt, wolle dem eine Leporella erobernder Frauen gegenüber- oder entgegenstellen.