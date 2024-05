Linzer Hotelierspaar kauft Amstettner Vier-Sterne-Hotel Exel

Ein überraschender Coup in der Hotelbranche lässt im westlichen Niederösterreich aufhorchen. In Amstetten wurde am Dienstag der Verkauf des Hotel Exel, des einzigen Viersternhotels der Stadt, fixiert. Ein Hoteliers-Paar, das in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz vier Hotels betreibt, hat den Amstettner Beherberungsbetrieb mit knapp unter 100 Betten übernommen.