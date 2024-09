Lilienfeld feiert sich zum 50-jährigen Stadtjubiläum selbst

Das legendäre Landeshauptleute-Gespann Andreas Maurer (ÖVP) und sein Vize Hans Czettel (SPÖ) hat vor 50 Jahren am 8. September 1974 die Urkunde zu Ernennung Lilienfelds zur Stadt unterschrieben. An diesem Wochenende nutzt die lebenswerte Kleinstadt in den Voralpen dieses Ereignis zu einem dreitägigen Fest.

Sämtliche Organisationen und Vereine sowie Ortsteile der Bezirksstadt sollen an den Feiern mit einem breit angelegten Programm beteiligt sein, hat der im Vorjahr ins Amt gewählte Bürgermeister Manuel Achleitner (ÖVP) als Devise ausgegeben. So richtig auf den Geschmack gekommen, um die eigene Zeitgeschichte in den Fokus zu rücken, ist man in der 2.600-Einwohner-Stadt 2022 beim 100-Jahr-Jubiläum des Landes NÖ.