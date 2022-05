Lichtenwörth: SPÖ löst sich auf, sogar Neuwahlen stehen im Raum

Das Ergebnis ist bekannt. Marquart und vier andere zogen die Konsequenzen und schmissen hin. Vorderwinkler wollte die Angelegenheit am Dienstag gegenüber dem KURIER nicht mehr kommentieren. Von SPÖ-Landesseite ist man über die Entwicklung im Bezirk wenig erfreut. Im Fall von Neuwahlen drohe der Partei ein Fiasko, so die Befürchtung. Dass nicht die Bezirksvorsitzende sondern anscheinend der Sollenauer Bürgermeister den Ton in der Causa angibt, scheint ebenfalls für einigen Diskussionsstoff zu sorgen.