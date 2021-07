Das Geständnis des Wilderers

Bereits am ersten Tag der Spendenaktion kamen viele spontane Zusagen. Auch am Donnerstag gingen wieder Spendenzusagen ein. So meldete sich der Reviernachbar des Täters, Georg Kapsch, beim KURIER: „Meine Betroffenheit und mein Entsetzen über diese Tat und das Leid, das dieser Todesschütze verursacht hat, ist grenzenlos. Als benachbarter und seit Langem mit dieser Causa befasster Revierinhaber gilt den Angehörigen der so engagierten Einsatzkräfte mein tiefes Mitgefühl. Jeder von uns stellte dem Täter nach, jedoch diesen kaltblütigen Wahnsinn haben wir alle nicht erwartet.“

Helfen wird auch die Wiener Städtische Versicherung. Landesdirektor Wolfgang Lehner: „Wir sind von den unfassbaren Ereignissen tief betroffen.Unsere Anteilnahme gilt den Familien der Opfer. Auch wenn wir das emotionale Leid nicht mindern können, möchten wir Ihnen mit Unterstützung dieser Aktion einfach helfen.“