Leichtes Erdbeben im Süden Niederösterreichs

Im Bezirk Neunkirchen hat am Donnerstagnachmittag die Erde leicht gebebt. Nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien wurden gegen 16.20 Uhr Erschütterungen der Magnitude 2,5 wahrgenommen. Das Epizentrum lag zwischen Gloggnitz und Ternitz.

Das Beben wurde laut ZAMG „von einigen Personen bemerkt und als deutlich fühlbar beschrieben“. Schäden an Gebäuden seien nicht bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.

In Niederösterreich wurde das letzte Erdebeben am 2. Oktober im Raum Marchegg (Bezirk Gänserndorf) im Weinviertel registriert. Die Magnitude des Erdstoßes von 7.52 Uhr lag nach Angaben der ZAMG bei 3,0, jene eines Nachbebens um 10.17 Uhr bei 2,9. Die Vorfälle seien von der Bevölkerung deutlich wahrgenommen worden, wurde damals betont. Schäden an Gebäuden seien jedoch auch damals keine bekannt geworden.