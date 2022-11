Leichenfund in NÖ: Fremdverschulden wurde ausgeschlossen

Ein am Samstagvormittag in seinem Auto in Neunkirchen leblos aufgefundener 51-jähriger Wiener ist eines natürlichen Todes gestorben. Laut der am Montag durchgeführten Obduktion sei Fremdverschulden auszuschließen, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Montagnachmittag mit. Die Leiche sei zur Beerdigung freigegeben worden.