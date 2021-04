Leiche von 45-Jährigem nach Wohnungsbrand entdeckt

Ein Brand in einer Dachgeschoßwohnung in Neunkirchen hat am Donnerstagnachmittag einen Toten gefordert. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich dürfte es sich beim Opfer um den 45-jährigen Bewohner handeln. Anhaltspunkte für Fremdverschulden seien nicht festgestellt worden.

Der Tote wurde laut Polizei bei den Löscharbeiten in einem Raum neben der Küche gefunden. Die Erhebungen zur Klärung der Ursache des Brandes und jener des Todes des Mannes wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Ergebnisse der Ermittlungen werden laut Landespolizeidirektion frühestens am Freitag erwartet. Der Brand dürfte schon einige Zeit zurück liegen, das Feuer war auf Grund von Sauerstoffmangel von selbst wieder ausgegangen.