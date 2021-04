Mutmaßliche Brandstiftung: Mann lebensgefährlich verletzt

Der beim Brand lebensgefährlich verletzte Mann lebte mit seiner Frau in dem Anwesen in Bernstein. Die Feuerwehr konnte den bewusstlosen Mann aus dem Keller des Hauses retten. "Wir starteten mit schwerem Atemschutz einen Innenangriff und konnten mit einem Druckbelüfter den Rauch aus dem Haus pressen und so die verletzte Person bergen", sagt Bernsteins Feuerwehrkommandant Bernhard Weber. Durch die extreme Hitze im Inneren schmolzen sogar die Helme der Feuerwehrleute. "Als wir die Person im Freien hatten, begannen wir mit den Reanimationsmaßnahmen und er kam relativ schnell wieder zu sich", sagt Weber. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht.

