Rebstöcke am Eisenberg sind frei zur Adoption

Nun bietet das Weingut um 90,73 Euro den „Crowdfarmern“ einen Rebstock Blaufränkisch für ein Jahr an. „Der Kunde bekommt ein Foto der Rebe, die genauen Koordinaten im Weingarten und eine Holz-Plakette mit seinem Namen“, sagt Regine Polczer. Über eine App halten die Winzer den Kontakt mit dem Investor und schicken immer wieder Fotos und Informationen, was sich gerade im Weingarten tut. Besuche sind auch erlaubt. Bis jetzt laufe es ganz gut an, mehr als 100 Rebstöcke sind vergeben. Die Probe-Phase endet in zwei Tagen. Im Mai bekommen die „Rebstock-Adoptiveltern“ sechs Flaschen Wein geliefert. „Wir hoffen auf viele neue Stammkunden und auch Besucher am Weingut“, sagt der Winzer. Rebstöcke gebe es noch genug.