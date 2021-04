Drei Drogendealer nach Brand in Bad Fischau festgenommen

Ein Großbrand am vergangenen Montag im Ortszentrum von Bad Fischau ließ wie berichtet eine illegale Drogenplantage auffliegen. Nun haben Kriminalisten der Polizeiinspektion Sollenau und des nö. Landeskriminalamtes einem Trio in diesem Zusammenhang das Handwerk gelegt. Insgesamt etwa 22 Kilogramm Cannabisblüten haben die drei Verdächtigen seit Ende 2019 aus zwei Plantagen in Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt) und in Velm-Götzendorf (Bezirk Gänserndorf) geerntet und in Umlauf gebracht.

Die illegalen Handlungen der Männer im Alter von 29 bis 57 Jahren flogen nach dem Feuer in einem Nebengebäude auf, wo eine der beiden Anlagen ihren Standort hatte.