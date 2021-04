Brand im Ortskern von Bad Fischau ließ Drogenplantage auffliegen

Großalarm gab es in der Nacht auf Montag für die Feuerwehren in Bad Fischau im Bezirk Wiener Neustadt. Mitten im Ortskern war ein Gebäude in Flammen aufgegangen, die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun, um ein Übergreifen des Feuers auf andere Häuser zu verhindern. Schließlich konnte mit einem umfassenden Löschangriff die Situation aber unter Kontrolle gebracht werden.

Der Brand in Bad Fischau rief aber nicht nur die Feuerwehren auf den Plan, sondern auch die Drogenfahndung. Der Grund: Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, wurde in einem Gebäude eine Cannabisplantage entdeckt, die von den Kriminalisten sichergestellt wurde.