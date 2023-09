Leiche in Ternitz entdeckt: Hinweise auf Drogenmissbrauch

Nach einer grauenvollen Entdeckung diese Woche in Ternitz im Bezirk Neunkirchen ermittelt die Kriminalpolizei. In einer Wohnung wurde die Leiche eines vermutlich 31-jährigen Mannes gefunden. Der Tote dürfte schon längere Zeit unbemerkt an der Adresse gelegen haben. Erhebungen in dem Fall sind im Gange.

Spuren ins Suchtmittelmilieu

Wie es seitens der Polizei heißt, geht man derzeit nicht von keinem Fremdverschulden aus. Es gibt Hinweise, wonach der Mann Suchtmittel eingenommen haben könnte.

Bei dem Toten dürfte es sich um einen gebürtigen Ungarn handeln, der schon längere Zeit in der Region lebt. Er soll dem Suchtmittelmilieu zuzuordnen sein.