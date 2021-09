Lehre statt Schule: Industrie auf der Suche nach Nachwuchs

In rund 220 Ausbildungsbetrieben sind derzeit von der NÖ Industrie rund 2.600 Lehrlinge in Ausbildung. Insgesamt ist das zu wenig. In einer Umfrage dieser Sparte in der Wirtschaftskammer hat die Mehrheit erklärt, dass es mittlerweile schwierig geworden ist, die offenen Lehrstellen zu besetzen.

Konkret sind es 51 Prozent, die dieses Problem aufgezeigt haben. 27 Prozent haben erklärt, dass sie damit keine Schwierigkeiten haben. Helmut Schwarzl, Obmann der Industrie-Sparte, wirbt dafür, solche offenen Lehrstellen in der Industrie anzunehmen. „Späte Bewerberinnen und Bewerber sind in vielen Industriebetrieben willkommen. Gerade für praxisorientierte Jugendliche bietet die Lehre oftmals viel bessere Karrierechancen als ein weiterer Schulbesuch“, sagt Schwarzl.