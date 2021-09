Ex-SPD-Chef Gabriel: "Es wird schwer, Europa zusammenzuhalten“

Für Sigmar Gabriel, ehemals Außenminister und auch Vizekanzler unter Angela Merkel, fällt der Regierungswechsel in Deutschland in eine Art "Gezeitenwechsel in der Welt". Europa stehe vor großen Herausforderungen und einer Verlagerung der Macht in Richtung Asien. Und genau jetzt verlässt eine der führenden Kräfte die politische Bühne. Gabriel: "Und Macron hat auch Wahlen im nächsten Jahr. Dementsprechend wird nicht nur Deutschland, sondern auch Frankreich mehr auf die Innenpolitik schauen."

Doch gerade jetzt bräuchte es Führungskräfte. "Aus meiner Sicht haben wir in Europa eine der schwierigsten Zeiten, weil wir eher Phasen des Scheiterns, der europäischen Unfähigkeit, angemessen auf die Entwicklungen in der Welt zu reagieren, haben", sagt der ehemalige SPD-Vorsitzende. Es gehe um den Einfluss von China, Russland und "andere, die sich immer mehr in Europa einmischen."