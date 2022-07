Lebensmittelgeschäft mit Messer in Niederösterreich überfallen

In Ternitz im Bezirk Neunkirchen ist am Montagnachmittag ein Lebensmittelgeschäft überfallen worden. Der Täter hatte Polizeiangaben zufolge einen Angestellten mit einem Messer bedroht und aufgefordert, die Kassenlade zu öffnen. Der Unbekannte entnahm Geldscheine und flüchtete mit der Beute in unbekannter Höhe. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Verletzt wurde niemand.

Der Täter hatte das Geschäft gegen 15.00 Uhr betreten. Den Angestellten dürfte der nunmehr Gesuchte mit einem Küchenmesser bedroht haben. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Ternitz (Tel.: 059133-3361) entgegengenommen.