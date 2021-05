Der Bastler aus Loosdorf im Bezirk Mistelbach hat die Figur im Herbst und Winter aus Ausdehnungsgefäßen von Heizungen, Rohren und sonstigem Altmaterial gefertigt oder besser gesagt „geschweißt“. Deshalb wiegt der Nussknacker auch 45 Kilo. „Ich wollte ihn beim Adventmarkt in Loosdorf ausstellen“, erzählt Schuppler. „Ich habe ihn so gebaut, dass man ihn zum Transport auseinanderbauen kann und ihn auf einer massiven Platte montiert, damit er nicht umfallen kann“. In den Nussknacker, der einen Kopf kleiner als er selbst ist, hat er viel Zeit investiert. Doch der Adventmarkt konnte coronabedingt nicht stattfinden.

Nun bietet Schuppler seinen Nussknacker auf der Plattform willhaben.at zum Verkauf an. Wie bei einem kleinen Nussknacker für Walnüsse und Co. geht der Mund der Statue auf und zu. „Freilich kann man damit Nüsse knacken“, betont er. Kokosnüsse? – „Die sind dann doch zu groß und ich glaube, das würde er nicht schaffen.“ Also doch die Walnüsse.