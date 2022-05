Laxenburg: 10 Millionen Euro für ein Schlossjuwel

1306: In diesem Jahr wurde das heute noch erhaltene Alte Schloss samt Ländereien durch die kaiserliche Familie Habsburg angekauft. Seit damals erfolgte der kontinuierliche Ausbau zur Privatresidenz.

Unter Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) und Kaiser Franz II./I. gab es die größten Bauphasen. Unter Maria Theresia entstand etwa das Grüne Lusthaus, Kaiser Franz II./I. gab der Schlossanlage von 1795-1835 ihr heutiges Aussehen und ihre heutige Größe. Der Kaiser ließ auch die Franzensburg errichten.

Seit dem 19. Jhdt. entwickelte sich die Schlossanlage zu einem äußerst beliebten Ausflugsziel. Damals war das Schloss durch Postbusse, Bahn und "Gesellschaftswägen" bestens angebunden.

Der Zweite Weltkrieg markierte eine Zäsur in der Geschichte der Schlossanlage. Nach 1945 waren die Gebäude und der Park in einem katastrophalen Zustand. Lange dachte niemand an einen Wiederaufbau.

1962 einigten sich die Bundesländer Wien und NÖ und beschlossen den Wiederaufbau der Anlagen sowie die Schaffung eines neuen Erholungsgebietes.

Zuletzt investierten nicht nur die Länder in den Erhalt des Areals. Die Gemeinde Laxenburg finanzierte den Ausbau der Parkplätze, um das Schloss als Ausflugsziel zu attraktivieren.