Landtagssitzung im Gedenken an Edmund Freibauer

Im Sitzungssaal des NÖ Landtages in St. Pölten fand am heutigen Dienstagvormittag eine Trauersitzung für den am 29. November verstorbenen Landtagspräsidenten a. D. Edmund Freibauer statt.

Man wolle heute „Danke sagen für einen Menschen, der unsagbar viel für unser Land und seine Mitmenschen getan hat“, begann Landtagspräsident Karl Wilfing seine Trauerrede. „Er hatte Achtung vor allen Menschen, eine hohe soziale Gesinnung, getragen von einem Menschenbild aus der katholischen Soziallehre, die ihm immer Richtschnur für sein Leben war“, so Wilfing.

Gerade der Landtag werde immer eng mit seinem Namen verbunden sein, meinte Wilfing.

In Freibauers Zeit als Präsident des Landtages wurde dieser der Bevölkerung besser zugänglich gemacht, denn „er hob die Website des Landtages aus der Taufe und hat es ermöglicht, dass die Sitzungen im Internet übertragen werden, damit die Arbeit des Landes für alle Menschen sicht- und hörbar wird“, sagte Wilfing. Überdies habe Freibauer das erste Besucherzentrum im Landtag geschaffen und ihn für Kinder und Jugendliche geöffnet.