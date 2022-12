Ehemaliges Leiner-Areal: Benko verkauft Großprojekt in St. Pölten

Das Projekt "Rossmarkthöfe" in St. Pölten ist verkauft worden. Der Tiroler Investor René Benko dürfte angesichts des mühsamen Weges durch Instanzen und Baubeirat das Interesse an dem Stadtquartier verloren haben, schreiben die "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN) am Dienstag. Seine Immobilienfirma Signa habe sich vor wenigen Tagen aus dem 100-Millionen-Euro-Vorhaben verabschiedet.

Enormes Interesse neuer Bauträger

Signa bestätigte den Verkauf am Dienstag auch auf KURIER-Anfrage. Es werde laufend überprüft, ob Projekte vorangetrieben werden: "Im Falle der Rossmarkthöfe war das Interesse zahlreicher Marktteilnehmer an einem Erwerb enorm. Daher wurde das einreichfähige Projekt an einen renommierten Bauträger verkauft. Wir gehen davon aus, die Quartiersentwicklung wird im Sinne der Stadt weiterführt" , heißt es in einem Statement des Immoinvestors.