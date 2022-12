Amstetten: Vielgeforderte Palliativstation wird 2023 errichtet

Den Aktivisten des Hospizfördervereins rund um die Ärztin Ester Steininger bescherte die Meldung der niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur (LGA) am Montag die Erfüllung einer seit 20 Jahren verfolgten Forderung. Im kommenden Jahr wird nun im Landesklinikum Amstetten eine eigene Palliativstation mit acht Betten installiert werden. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und die in Amstetten lebende Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) kündigten die entsprechende Erweiterung des Leistungsspektrums für die künftig zweigeteilte Interne Abteilung mit zwei Primarärzten in Amstetten an.

Breites Spektrum

Die Innere Abteilung am Landesklinikum Amstetten ist eine der größten in Niederösterreich und deckt ein sehr breites medizinisches Leistungsangebot ab. Damit gehöre sie zu den wichtigsten Einrichtungen in der Gesundheitsversorgung im Mostviertel und weit darüber hinaus, wird die Amstettner Interne von der LGA beschrieben. „Mit der Errichtung der Palliativstation im Landesklinikum Amstetten wird die Bettenkapazität in der Region Mostviertel neben den acht bereits bestehenden Betten im Landesklinikum Scheibbs auf das Doppelte erhöht. Damit wird eine flächendeckende, qualitätsgesicherte Versorgung onkologischer PatientInnen unter medizinischer Diagnostik, Therapie und Nachsorge implementiert und verbessert“, sind sich Pernkopf und Königsberger-Ludwig einig.

Neben dem mobilen Palliativ-Team, das bereits im Klinikum angesiedelt ist, werde durch die neue Station ein weiterer Meilenstein in der Palliativversorgung für die Region Amstetten und das Mostviertel gesetzt, so die beiden Regierungsmitglieder. Das Projekt unterstreiche die Wichtigkeit der bestmöglichen und professionellen Betreuung und Versorgung der Patienten während der letzten Lebensphase, sowie die Begleitung und Betreuung der Angehörigen, betonen sie weiters.