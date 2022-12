53-Jähriger stirbt nach Absturz auf Hoher Wand

Ein 53-Jähriger ist am Sonntag kurz vor Mittag nach einem Absturz am Springlessteig an der Hohen Wand im Bezirk Neunkirchen (NÖ) gestorben. Der Kletterer, der mit zwei weiteren Alpinisten unterwegs war, hatte laut Polizei in einem steilen, felsdurchsetzten Waldgelände den Halt verloren und war rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt.

Reanimationsversuche von Wanderern halfen aufgrund der schweren Kopfverletzungen nichts, beim Eintreffen der Rettung war der Wiener bereits tot.