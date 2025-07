Verwaltungsgericht in NÖ weist Anrainereinsprüche gegen Biogaswerk ab

Vorerst aufatmen dürfen auch die Verantwortlichen des Gemeindeumweltverbandes im Bezirk Amstetten. Wie berichtet, werden ja die Bioabfälle von 34 Gemeinden des Bezirks seit Jahresbeginn in dem Werk zu Biogas und Erde verarbeitet. 1,5 Millionen Kubikmeter Biogas sollen pro Jahr erzeugt und gleich in der Region genutzt werden.



Die Anlage sei eine der modernsten in Europa und in Österreich, 15 Millionen Euro Wertschöpfung würden so jährlich in der Region bleiben, teilte die Firma Fuchsluger in einer Aussendung mit.

Gegen die Anlage waren von Anrainern zehn Beschwerden bei den Behörden eingereicht und von den Gerichten bewertet worden.

Kontrollen

Aufgrund dieser Einsprüche wurden seit der Inbetriebnahme der Anlage oftmalig unangekündigte und angemeldete Kontrollen und Messungen durch die Behörde, durch Sachverständige und durch die Polizei durchgeführt, berichtet das Unternehmen.

Dabei seien keinerlei Geruchsbelästigungen oder Beeinträchtigungen für die Anrainer festgestellt worden. In Aktenvermerken und Protokollen fänden sich aber auch mehrfach Hinweise auf eine wahrnehmbare Geruchsbelastung durch einen benachbarten Schweinemast- sowie einen Geflügelbetrieb.