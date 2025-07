Opposition fordert in Neuhofen Volksbefragung zu Immo-Deal der Gemeinde

"Wäre ein Dringlichkeitsantrag eingebracht worden, hätte er in der Sitzung behandelt werden können“, so die Ortschefin.

Die Bank will in ihrem eigenen alten Bankgebäude und in der benachbarten alten Volksschule ein Dutzend Wohnungen einrichten. Im Vorjahr bildete sich eine Bürgerinitiative, woraufhin die Bank ihr Projekt um die Hälfte verkleinerte.

Wie berichtet, hatte die Opposition in der Gemeinderatssitzung Ende Juni eine Abstimmung zum Verkauf durch ihren Auszug verhindert und das mit einem Informationsdefizit begründet. Es habe dann eine ausführliche Vorstellung und Beratung der Gemeinderäte mit den Direktoren der Ybbstaler Raiffeisenbank gegeben. "Ich hatte den Eindruck, dass alle mit den Erklärungen zufrieden waren. Das Ortsbild wird jetzt eigentlich nicht mehr besonders massiv verändert. Doch der Initiativantrag ist politisch motiviert und kam trotzdem“, so Kogler.

Ob die Voraussetzungen für eine Volksbefragung erfüllt werden, müsse nun am Gemeindeamt geprüft werden, kündigt Kogler an. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll die Befragung fixiert werden, sagt SPÖ-Gemeinderätin Roswitha Amersin. Sie begründet den Widerstand und die Kritik so: "Mit einem Schlag soll alles, was die Gemeinde besitzt, verkauft werden, um die früher angehäuften Schulden zu tilgen“.

Gemeindebesitz

Besonders der Verkauf der gemeindeeigenen Geschäftsräume im zentralen Ostarrichi-Wohnblock, in denen die Raiffeisenbank ihre neue Filiale errichten will, sei für sie unverständlich, sagt Amersin. Die Räume stünden zwar leer und die Gemeinde müsse derzeit Abschlagszahlungen leisten, aber über einen Baurechtsvertrag wäre der Liegenschaftsteil in etwa 50 Jahren Gemeindeeigentum, so Amersin.

Man wolle dazu die Meinung der Bürger einholen, von Bürgermeisterin Kogler geschätzte Kosten von 25.000 bis 30.000 Euro, müsse man dafür in Kauf nehmen, so die rote Gemeinderätin Amersin.