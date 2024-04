NÖ: Schnellschuss bei Immobiliendeal abgeblasen

Kommunikationsmankos und hitzige Debatten hatten den geplanten Immobiliendeal in der Gemeinde zum Tagesthema gemacht. Die Bürgermeisterpartei ÖVP hat deshalb den Verkauf des Areals an die Raiffeisenbank Ybbstal erst gar nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Mit den Projektgegnern sollen vorerst intensive Gespräche geführt werden, kündigt Bürgermeisterin Maria Kogler an.