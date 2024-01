Landeshauptstadt nutzt Novelle zur Effizienzsteigerung der Wahlsprengel

Etwa 25 der bisher in Verwendung stehenden Wahllokale müssen verlegt werden, um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können. Durch die Verlegung der Wahllokale kommt es in einigen Bereichen zu einer Änderung der Zugehörigkeit zu den Wahlsprengeln. Aufgrund der Reform gibt es nunmehr 65 Wahlsprengel statt bisher 72. Bei der Umstrukturierung wurde besonders darauf geachtet, dass die Wege der Wähler an den entsprechenden Wahlsonntagen so kurz als möglich sind und die Wahllokale bequem erreichbar sind. Im St. Pöltner Wahlamt werden derzeit die Konzepte für die geforderte Barrierefreiheit entwickelt.

Alte Wahlbehörde

Für Gemeinde- und Landtagswahlen sei bislang noch die alte Gemeindewahlbehörde zuständig, das könne sich aber ebenfalls noch ändern, heißt es aus dem Rathaus auf Anfrage des KURIER.