Landesfinanzen: Weit weg von der schwarzen Null

Eigentlich, sagt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko, sei man auf einem guten Weg gewesen, die herbeigesehnte schwarze Null zum Greifen nahe.

Doch dann kam Corona.

„Covid hat das Land in den zwei Jahren viel Geld gekostet“, berichtet der ÖVP-Politiker. Tatsächlich wurden 915,6 Millionen Euro an neuen Schulden gemacht, berücksichtige man auch die Mindereinnahmen durch die schlechtere wirtschaftliche Entwicklung komme man auf zwei Milliarden Euro. Insgesamt beträgt der Schuldenstand des Landes 6,9 Milliarden Euro, um 200 Millionen ist er demnach nochmals gestiegen. Das meiste Geld floss in die Impfungen, Testungen, Landeskliniken und Wirtschaftshilfen. Ein Teil davon wird vom Bund allerdings refundiert.

Der aktuelle Rechnungsabschluss 2021 des Landes Niederösterreich, der am Donnerstag präsentiert wurde, weist einen Nettofinanzierungssaldo von minus 170 Millionen Euro aus. Die Zahlen hätten allerdings deutlich trister sein können, denn es wurden um 411 Millionen Euro weniger Schulden gemacht als veranschlagt. Möglich wurde dies aber nur, weil die Wohnbauförderdarlehen verkauft wurden.