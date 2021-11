NÖ Krisen-Budget: 530 Mio. Euro Defizit, Sparmodus gestartet

Wenn es um das Thema Finanzen geht, dann bringt Klaus Schneeberger schon einiges an Routine mit. Dennoch sei das 29. Budget des Landes Niederösterreich, das er mitentscheiden durfte, für ihn ein ganz besonderes, so der ÖVP-Klubobmann. Wurde doch diesmal für die Jahre 2022 und 2023 erstmals ein Doppelbudget erstellt – hitzige Diskussionen am 17. und 18. November im NÖ Landtag sind vorprogrammiert.

Nulldefizit ist langfristiges Ziel

Als „wichtigen Schritt zur Stabilität und Planungssicherheit“ sieht Schneeberger hingegen das geschnürte Paket, SPÖ und FPÖ signalisierten bislang zumindest teilweise ihre Zustimmung. Das Budget sieht 14,4 Milliarden Euro Ausgaben vor, die durch die Pandemie hervorgerufene Krise (1,5 Milliarden Euro Kosten bislang) sorgt aber für tiefrote Zahlen.