Landesausstellung: Die Geheimnisse des Marchfelds werden gelüftet

In rund zweieinhalb Monaten öffnet das Schloss Marchegg (Bezirk Gänserndorf) seine Tore für Besucherinnen und Besucher. In der bevorstehenden NÖ Landesausstellung sollen dort die Geheimnisse des Marchfelds gelüftet werden. „Auf einer Reise durch die kulturhistorische Entwicklung der Region wird man einiges entdecken, von dem man nicht dachte, dass es das im Marchfeld gibt“, sagt Projektleiter Guido Wirth. Die Geheimnisse werden dabei ganz unterschiedlicher Natur sein. Ob aus der Geschichte, dem Schloss, der Region, der Kultur oder der Natur. Konkrete Beispiele werde es allerdings erst in ein paar Wochen geben. Die noch immer im Marchfeld lebenden Urzeitkrebse könnten aber eines dieser Geheimnisse sein, sagt Wirth. „Die Eier können bis zu 30 Jahre lang im Trockenen überleben. Sobald sie dann wieder im Wasser sind, schlüpfen die Kebse.“