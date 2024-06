NÖ: Landarztstipendien werden verlängert und erhöht

Bis zu 20 Studierende werden im Rahmen der zu Wochenbeginn gestarteten Ausschreibung unterstützt. „Mit den blau-gelben Landarztstipendien fördern wir Studierende, die nach ihrem Uni-Abschluss als Allgemeinmediziner in Niederösterreich tätig sind und das Gesundheitssystem in unseren Regionen stärken“, hielten der für Wissenschaft zuständige LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der für die Landeskliniken verantwortliche Landesrat Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) fest: „Wir müssen den medizinischen Nachwuchs schon während dem Studium bestmöglich fördern und wollen, dass die jungen Medizinerinnen und Mediziner nach dem Studium auch tatsächlich in Niederösterreich tätig werden.“

Für die Stipendiatinnen und Stipendiaten gebe es nach Abschluss ihrer universitären Ausbildung eine Turnusplatz- bzw. Jobgarantie , betonte Schleritzko: „Wir möchten jungen Medizinerinnen und Medizinern so die Chance geben, im niedergelassenen Bereich oder in den Kliniken Fuß zu fassen.“ Für die Abwicklung ist die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. verantwortlich.

Zwei, die schon vom Landarztstipendium profitieren, sind Carina Reischer, Studierende der Danube Private University in Krems, und Jürgen Finstermann, der an der Johannes Kepler Universität in Linz studiert.

„Da mein Studium finanziell aufwendig ist, bin ich froh, dass mir das Land Niederösterreich eine Unterstützung in solchem Ausmaß ermöglicht. Nach meiner Promotion und ärztlichen Berufsausbildung strebe ich eine Tätigkeit als Kassenvertragsärztin im Raum Krems an,“ so Carina Reischer aus Krems. Jürgen Finstermann aus Gars am Kamp erklärt: „Das Stipendium bestärkt mich in meiner Entscheidung, Landarzt in der Heimat zu werden.“