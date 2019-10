Land NÖ gegen Verlängerung der Breitspurbahn

In der seit Monaten schwelenden Diskussion um eine mögliche Verlängerung der Breitspurbahn aus der Slowakei ins Burgenland und nach Niederösterreich haben die Gegner des Projektes am Mittwoch gewichtige Schützenhilfe erhalten. Das Land NÖ wird sich gegen das Projekt aussprechen, kündigte Landesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP) an. Man fürchte eine massive zusätzliche Verkehrsbelastung für die Region.