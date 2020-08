„Lake 2 Lake“ in 7 Tagen: Richter und Ex-Kicker traten in die Pedale

Umstieg

Erst mit fortgeschrittenem Alter tauschte Iser die Fußballschuhe gegen Rennrad und Mountainbike. Die Idee zu der Österreich-Durchquerung ist vor einem Jahr bei einer Grillfeier entstanden, als Iser von seiner Dolomiten-Biketour erzählte. Barwitzius war sofort Feuer und Flamme und schlug die Seentour von Ost nach West vor. Der Richter ist ein Enkel des legendären Wiener Neustädter Bürgermeisters Hans Barwitzius (Stadtchef von 1965 bis 1984). Auch er verbringt seine Freizeit gerne am Rennrad und legt die Strecke zwischen seinem Wohnsitz und dem Landesgericht täglich auf einem Waffenrad zurück – selbst bei widrigsten Wetterverhältnissen. Zur Vorbereitung spulte er im Winter mehr als 7.000 Kilometer auf dem Ergometer ab.

Startschuss für „Lake 2 Lake“ war vergangenen Freitag in Rust am Neusiedler See. Von dort ging es über den Semmering und Leoben nach St. Michael im Lungau, wo die Biker von Freunden und Fans lautstark empfangen wurden. Ständig begleitet wurde das Duo von Freund Thomas Jansenberger mit dem Auto. Außer einer Reifenpanne verlief die Tour ohne Probleme. Einzig die Bergpässe wie der Felbertauern setzten den Bikern etwas zu. Die emotionale Zieleinfahrt am Donnerstag im Ländle in Bregenz entschädigte aber für alle Strapazen.