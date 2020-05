Die schönsten Routen rund ums Wasser, quer durch Österreich

Besonders zwischen der Wachau und Wien gibt es gute Winzer und Gasthöfe auf der Route

Start: Schärding

Ziel: Wien (oder Bratislava)

Länge: 380 km in Österreich

Schwierigkeit: leicht - mittel - schwer. Teilweise auch mit E-Bike befahrbar, 17 Etappen, Teilroute des Eurovelo 6

Tipp: In der Wachau, etwa in Dürnstein im Gartenhotel Pfeffel, übernachten, in Kopfing in einem Baumhotel schlafen oder das Oskar-Kokoschka-Zentrum in Pöchlarn besuchen



Wegbeschreibung:

Großteils führen beide Donau-Ufer über Linz, Krems und Tulln nach Wien – vorbei an Melk, Aggstein und durch die Wachau. Alle Wege sind gut ausgebaut, teilweise radelt man über ruhige Dorfstraßen und Treppelwege. Wer will, kehrt im herrlichen Restaurant Sodoma in Tulln ein, bevor man sogar bis Bratislava weiterradeln könnte. https://www.donau. com, https://www.niederoesterreich.at/rad