Lärmbelästigung endete in Morddrohung und Anzeige

In Bruck an der Leitha spielte sich am Donnerstag ein Konflikt zwischen der Polizei und einem 41-Jährigen ab. Bedienstete der Polizeiinspektion wurden gegen 17.15 Uhr bezüglich einer Lärmerregung alarmiert. Als sie bei der Wohnhausanlage eintrafen, öffnete der Beschuldigte laut Polizei erst nach mehrmaligem Anläuten und Klopfen die Türe.

Bei der weiteren Amtshandlung hätte er sich immer aggressiver verhalten, woraufhin nach mehrmaliger Abmahnung die Festnahme ausgesprochen wurde. Als die Bediensteten ihm gerade die Handfesseln anlegen wollten, soll er einem Bediensteten einen Stoß versetzt haben.

In weiterer Folge sei der Beschuldigte in einen Verwahrungsraum der Polizei gebracht worden. Dort soll der Beschuldigte dann auf die WC-Anlage eingetreten haben, wodurch diese nach einiger Zeit aus der Mauer gerissen wurde.

Anschließend soll er die WC-Muschel gegen das Mauerwerk des Verwahrungsraumes geworfen haben.