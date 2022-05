Kurzparkzone in Perchtoldsdorf wird im Herbst erweitert

Nach einem Beobachtungszeitraum von zwei Monaten und Evaluierung der Rückmeldungen sei klar, dass der Parkdruck besonders im Sonnbergviertel, am Soßenhügel, der Theresienau und in Teilen der Aspetten stark zugenommen habe, so Apl: „Gemäß Erhebung werden durchschnittlich 150 Fahrzeuge pro Gebiet zusätzlich geparkt – dabei handelt es sich neben Pendlern auch um Zweit- und Drittfahrzeuge sowie Fahrgemeinschaften, die ihre Autos außerhalb der Kurzparkzone abstellen, um dann mit einem Einzelfahrzeug weiterzufahren. Wir haben Handlungsbedarf.“

Bürgermeisterin Kö wird daher die Kurzparkzone auf die betroffenen Gebiete ausweiten. Allerdings erst ab Herbst: „Es sind gesetzliche Gegebenheiten und der Fristenlauf für Verordnungen zu beachten“, betont sie. Und: „Natürlich werden wir danach die Situation weiter evaluieren. Im letzten Schritt ist auch eine Ausweitung der Kurzparkzone auf ganz Perchtoldsdorf möglich, sofern andere Lösungen nicht greifen.“