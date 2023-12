KURIER-Telefonsprechstunde: „Wir melden uns verlässlich“

Kanalgebühren

Zum Thema Kanalgebühren hatten mehrere Anrufer Fragen. Einem Mann stößt sauer auf, dass diese in Niederösterreich nach Fläche und nicht nach tatsächlichem Verbrauch berechnet werden: „Das heißt für mich Geld ohne Leistung.“ Er bezahle so hohe Kanalgebühren, dafür könne er sieben Mal täglich bei der Autobahnraststätte um 50 Cent auf die Toilette gehen. Er glaube daran, dass es da bessere Lösungen geben könnte.

Mikl-Leitner ist die Problematik bekannt. „Ich bin jetzt dreißig Jahre in der Politik und dieses Thema flammt immer wieder auf. Mittlerweile habe ich gelernt, dass es bei der Berechnung der Kanalgebühr keine hundertprozentig gerechte Abrechnung gibt. Ich habe mir das schon oft angeschaut. In einem Flächenbundesland haben wir beim Kanalbau aber sehr hohe Kosten, die laut Gesetz auf die Haushalte umgelegt werden müssen. Das ist so kalkuliert.“ Die Kritik nehme sie aber mit.

Eine weitere Anruferin aus dem Bezirk Tulln meinte ebenso, auf keinen Fall so viel bezahlen zu können. „Die Kanalgebühr ist noch immer hoch, aber das ist in diesen Zeiten fast nicht auszuhalten“, so die Anruferin. Die Landeshauptfrau kündigte an, mit den Gemeindeverantwortlichen reden zu wollen, um vielleicht eine sozial angemessene Lösung zu finden.