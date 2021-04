Kult-Disco absichtlich abgefackelt: Drei Schuldsprüche

Das „Nova“ war Kult. Wer etwas auf sich hielt, pendelte in den 80er- und 90er-Jahren in die Großraumdisco in Bruck/Leitha. Aus Oberösterreich und der Steiermark kamen die Feierwütigen, Falco soll Gast gewesen sein. Neun Jahre nach einem verheerenden Brand in der Kultdisco ist der Kriminalfall rund um die Brandstiftung mit drei Schuldsprüchen am Landesgericht Korneuburg zu Ende gegangen.

Nach dem Feuer in der Diskothek in Bruck an der Leitha ist ein 59-Jähriger am Mittwoch wegen Brandstiftung zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden. Für die beiden Komplizen des Mannes setzte es teilbedingte Strafen im Ausmaß von drei Jahren. Die Schuldsprüche sind Gerichtsangaben zufolge bereits rechtskräftig.

Das Feuer datiert aus dem Jahr 2012, einer der Beschuldigten wurde durch einen DNA-Treffer überführt. Der in den späten Abendstunden des 28. Mai 2012 in dem Tanzlokal angerichtete Schaden betrug 1,4 Millionen Euro. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, die Flammen zur Lukrierung der Versicherungssumme von mehr als 400.000 Euro gelegt zu haben. Beim Prozess war das Trio am Mittwoch geständig.