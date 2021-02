Feuer im „Nova“: Unfall überführte Brandstifter

Das „Nova“ war Kult. Wer etwas auf sich hielt, pendelte in den 80er- und 90er-Jahren in die Großraumdisco in Bruck/Leitha. Aus Oberösterreich und der Steiermark kamen die Feierwütigen, Falco soll Gast gewesen sein.

Vier „Floors“, die erste Laseranlage. „Highlight pur“, beschreibt es Brucks Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ). Doch Ende der Nullerjahre war vom Glanz vergangener Tage kaum noch etwas übrig. Und am Abend des 28. Mai 2012 – da brannte das „Nova“ aus. Brandstiftung. Doch die Täter wurden nie gefunden.

Bis jetzt.