Feuer in Brucker Kult-Disco „Nova“ war Brandstiftung

10.000 Euro Prämie – Generationen von Jugendlichen feierten im „Nova“ in Bruck/ Leitha. Ende Mai zerstörte ein Brand die Inneneinrichtung des Lokals vollständig, der Schaden beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro. Wie die Experten des NÖ Landeskriminalamts feststellten, wurde das Feuer gelegt. Bisher unbekannte Täter verwendeten an mehreren Stellen Brandbeschleuniger. Für Eigentümer Michael Legel steht ein Wiederaufbau „noch in den Sternen“. Der Tanztempel in bester Lage müsste völlig saniert werden. „Momentan weiß ich noch nicht, wie es weiter gehen wird“, so Legel.

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist ein Betrag von 10.000 Euro ausgesetzt. Diese sind bitte ans LKA  059/133-30-3333 oder an jede Polizeidienststelle zu richten.