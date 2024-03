Kulinarik, Bikesport und Ski: Neue Identität für zwei Regionen

Die Bucklige Welt und das Wechselland sind zwar, was die Ausrichtung anbelangt grundverschieden, durch einen neuen Markenprozess will man aber die verbindenden Elemente hervorkehren. Nach einem einjährigen Prozess werden beide Regionen mit 32 Gemeinden nun künftig unter einer neuen Dachmarke gemeinsam um Gäste werben.

Das betrifft Themen wie Bildung, Kinderbetreuung, den Glasfaserausbau oder erneuerbare Energie. Die Lebensqualität in der Region zu stärken ziehe Leute an und helfe dem Tourismus.

Was die Gestaltung der Dachmarke anbelangt, wurde der Mensch ins Zentrum gerückt. In Grün symbolisieren Hügel die Vielfalt der Buckligen Welt, in der Farbe Petrol die Berggipfel das Wechselland. In den Markenbildungsprozess, der als Leader-Projekt zur Entwicklung des ländlichen Raumes finanziell gefördert wurde, waren Gemeinden, Stakeholder, Vereine und Betriebe der Region eingebunden.