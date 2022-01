Kürzere Fahrtzeit ist Hauptmotiv für den Umstieg auf die Bahn in NÖ

Mehr als 50 Prozent der Fahrgäste in Niederösterreichs Bahnen fahren nun Strecken mit dem Zug, die früher mit dem Auto zurückgelegt wurden, ein Viertel davon sogar viele dieser Strecken. Das hat der Verkehrsclub VCÖ in seinem aktuellen Bahntest erhoben. Was bewirkte den Sinneswandel? Die wichtigsten Beweggründe sind laut VCÖ eine kürzere Fahrtzeit und das verbesserte Angebot der Bahn.

Für drei Viertel war die Verkürzung der Fahrtzeit ausschlaggebend dafür, den Zug zu nehmen. Die Reisezeit beispielsweise zum lesen, arbeiten oder spielen mit den Kindern nutzen zu können, sieht ein Großteil der Befragten als wesentlichen Vorteil. Für sechs von zehn waren das verbesserte Bahnangebot sowie bessere öffentliche Verbindungen zum Bahnhof relevant und für etwas mehr als die Hälfte die geringeren Kosten beim Bahnfahren. Die Verbesserung der Rad-Infrastruktur zum Bahnhof hilft wiederum, die Kombination von Fahrrad und Bahn statt dem Auto zu nutzen.