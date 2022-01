Der gute Ton entsteht in Rohrau in Handarbeit

Jedes Unikat wird genau auf den Kunden angepasst, der dazu mehrmals zum Probespielen in Fehrers Werkstatt kommt, ehe er das fertige Prunkstück mit nach Hause nehmen kann. Die Vielzahl an speziellen Werkzeugen dafür stellt er selbst her. „Ich bin ja auch gelernter Werkzeugmacher, das hilft natürlich“, meint er lachend. Verändert habe sich der Beruf in all den Jahren kaum. „Blei wird nur mehr selten verwendet, weil es gesundheitsschädlich ist“, weiß er, betont aber: „Ein bisschen setze ich es ein, weil es einfach schöner klingt.“