Kristina Sprenger ist neue Theaterfest-Obfrau

Seit dem heutigen Montag ist fix, was hinter den Kulissen bereits gemunkelt wurde: Kristina Sprenger ist die neue Obfrau des Theaterfest Niederösterreich.

Wie berichtet trat Werner Auer als Theaterfest-Obmann nach zwölf Jahren zurück. Der Verein Theaterfest Niederösterreich wählte seinen neuen Vorstand und damit die neue Leiterin für die nächsten drei Jahre.

Sprenger ist seit 2014 Intendantin der Festspiele Berndorf. Bekannt ist die Tirolerin vielen aus der TV-Serie SOKO Kitzbühel, wo sie 13 Jahre lang erfolgreich die Ermittlerin gab. Heute lebt sie in Sooß (Bezirk Baden).

Gesamter Vorstand neu

„Ich übernehme einen sehr gut geführten Verein, der das Kulturgeschehen in Niederösterreich im letzten Jahrzehnt entscheidend geprägt hat. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, so die Schauspielerin, die auch in Berndorf regelmäßig auf der Bühne steht. Aber nicht nur die Leitungsfunktion beim Theaterfest wurde neu vergeben, sondern der ganze Vorstand neu bestellt, da der „alte“ nicht mehr zur Verfügung stand.

Christine Bauer (Nestroyspiele Schwechat) ist ab sofort Obfrau-Stellvertreterin. Der Vorstand wird komplettiert durch Monika Steiner (Festival Retz) als Schriftführerin und Helmuth Kuhlanek (Sommerspiele Rosenburg) als Kassier.