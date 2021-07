Kripo ermittelt nach Sexualdelikt in Wiener Neustadt

Wegen eines möglichen sexuellen Übergriffes auf eine junge Frau ermittelt die Kripo in Wiener Neustadt. Zu dem Vorfall soll es in der Nacht auf Freitag in einer Wohnung in Wiener Neustadt gekommen sein, heißt es von Seiten der nö. Landespolizeidirektion.

Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigte am Samstag auf Anfrage, dass in der Statutarstadt im Süden des Bundeslandes in der Nacht auf Freitag eine versuchte Vergewaltigung verübt worden war. Derzeit sind die Ermittlungen und Befragungen aller Beteiligten im Laufen. Die beiden tatverdächtigen jungen Männer sind auf freiem Fuß.