Kriminalrätsel: Mysteriöser Tod in Paraguay

Arbeitskollegen und Freunde haben sie vor der Reise mit ihrem Ehemann und dessen "guter Bekannten" gewarnt: "Flieg nicht mit, da ist was faul." Doch Wendy F. aus dem südlichen NÖ wollte darauf nicht hören. Jetzt ist die Frau tot, in Windeseile begraben auf einem deutschen Friedhof in der Kolonie Independencia in Paraguay.

Das mysteriöses Ableben der 47-Jährigen beschäftigte die Mordermittler des nö. Landeskriminalamtes sowie die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

Doch in den Wirren des paraguayischen Behörden lässt sich der Kriminalfall nicht mehr klären.

Die Frage der die Kriminalisten auf den Grund gegangen sind: Hat Gerhard F. (53) etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun? "Er hat sich jedenfalls stark verdächtig gemacht und das in mehrerlei Hinsicht", so einer der Ermittler. F. ist am 15. September 2011 zusammen mit seiner Frau und einer 46-jährigen Bekannten, die eigenartigerweise die selbe Wohnadresse wie der 53-Jährige hat, nach Paraguay geflogen. Wendy F. war Pferdenärrin. Vor dem Abflug hatte sie in ihrer Arbeit erzählt, dass sie ihr Mann in Paraguay im Pferdestall schlafen lasse. Daraufhin versuchten ihr die Kollegen die Reise auszureden – ohne Erfolg.