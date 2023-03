Krimi-Neuerscheinung: Gärtnerei wird zum Tatort

Diplomingenieurin

Mit der Veröffentlichung ihres Buches beginnt die gebürtige Lilienfelderin nun als Schriftstellerin eine neue Lebensphase. Schon bisher hatte sie ein sehr abwechslungsreiches Berufsleben. Nach der Matura studierte sie zunächst an der Universität für Bodenkultur in Wien und arbeitete viele Jahre als Diplomingenieurin in der Verkehrsplanung. Mit Mitte der Vierziger schlug dann die Liebe zu Büchern durch. Smrzka riskierte einen Neustart als Bibliothekarin. Sie arbeitete für den Büchereiverband Österreich und später für die öffentlichen Büchereien der Stadt Wien.

Mit ihrem Werk „Perle vom Wienerwald“ will sie unterhaltsame Stunden für Gartenfreundinnen und Hobbygärtner garantieren. Der Krimi erschien im deutschen Gmeiner-Verlag, bei dem erfolgreiche Autorinnen wie Claudia Rossbacher und Martina Parker unter Vertrag stehen.

„Dass mein Manuskript dort sofort angenommen wurde, freut mich sehr“, gesteht Barbara Smrzka ein. Ihr Krimi ist in den Buchhandlungen erhältlich. Nun stehen etliche Lesungen in Wien und Niederösterreich auf dem Programm.