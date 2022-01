Kreuzfahrt: Eine vergebliche Flucht vor Corona

Der Mediziner hatte ursprünglich rund um Silvester eine Schiffsreise nach Südafrika gebucht. Wegen Omikron wurde diese Reise allerdings von AIDA Cruises storniert. Das Umbuchen in Richtung Karibik war diesmal nicht sehr schwierig.

An Bord gehen konnte man in La Romana in der Dominikanischen Republik. Die Voraussetzungen: Geimpft, ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, und auch noch ein negativer Antigentest, höchstens 24 Stunden alt. 900 Passagiere waren auf dem Kreuzfahrtschiff, das bis zu 2.400 Personen beherbergen kann.

„Keine Impfskeptiker“

Die ersten Tage nach dem Boarding – noch vor den Corona-Fällen – hat Martin Mayr so beschrieben:

„Es folgen fünf einmalige Tage an Bord von Aida Diva. Für die Passagiere ist Corona unendlich weit weg. Das Thema, das ein derzeit etwas depressives Österreich beherrscht, wird nicht verdrängt, sondern ist gefühlt einfach nicht existent. Das liegt wohl auch an der besonderen Zusammensetzung der Passagiere in dieser Zeit. Überängstliche Menschen, Verschwörungstheoretiker, Impfskeptiker sind auf der Reise nicht dabei. Das ergibt eine besondere Melange von optimistischen Menschen, die eine vorerst völlig unbeschwerte Zeit genießen.“