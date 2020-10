Kremser Start-up: „Wir hatten eine Lösung“

Das Produkt würde deshalb kostenlos angeboten werden, weil man so Bekanntschaft generieren möchte. „Wir überlegen überhaupt, ob wir uns nicht vollkommen durch Förderungen finanzieren könnten“.

Zudem ist man in Verhandlungen mit Event-Veranstaltern, um den Check-in bei Veranstaltungen mit „mytap“ zu bewerkstelligen. So sei es in der Organisation weniger Aufwand. Man habe aber auch die gesellschaftliche Verantwortung gespürt, sagt Fock: „Wir hatten eine Lösung und die Gastronomie war schon so gebeutelt von der Krise.“ Also handelten die Unternehmer. Man habe auch Anfragen von Lokalbetreibern bekommen, ob sie spenden könnten. „So zahlt eigentlich jeder Gastronom, so viel er will.“

Derzeit verwenden etwa 250 Betriebe – hauptsächlich in Wien und in Niederösterreich – „mytap“. Man habe sogar schon Kundschaft in Deutschland gewonnen. Info: www.mytap.at