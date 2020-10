Die Hutter: Glaubensgemeinschaft siedelt sich im Waldviertel an

Zur Geschichte: Die Hutter galten als die "ersten Kommunisten" Amerikas

Die hutterischen Brüder lebten ab ihrer Gründungszeit nach 1525 über ganz Europa verstreut – was nicht zuletzt durch ihre Verfolgung kam. Ab 1825 siedelten sie sich in Nordamerika und Kanada an. Dort leben heute rund 45.000 Hutterer – und zwar relativ abgeschottet in Kolonien von 60 bis maximal 150 Personen zusammen. Anders als die Amish lehnen sie aber Technologie nicht ab. In der Landwirtschaft – von der viele dieser „Bruderhöfe“ leben – verwenden sie etwa durchaus GPS-gesteuerte Landmaschinen und anderes hochmodernes Gerät. Sie leben in Gütergemeinschaften, jeder arbeitet in dieselbe Tasche und jeder bekommt dann ein Taschengeld. Alle bekommen Wohnraum zudem zur Verfügung gestellt und erhalten alles, was sie zum Leben brauchen. Sie werden häufig als die „ersten Kommunisten Amerikas“ bezeichnet.